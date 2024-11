L’ex granata Mattia Aramu: “Con il Toro legame unico, per questo il no alla Juve”

Intervistato dalla redazione di Gianluca Di Marzio, Mattia Aramu - ora in forza al Mantova - ha speso parole al miele nei confronti del Torino, squadra con cui ha esordito in Serie A: “I miei primi ricordi si dividono tra la squadra di paese allenata da papà e i provini con il Torino. Un legame unico. Una casa in cui sono cresciuto. Per questo dissi di no alla Juve”. Sul percorso in maglia granata: “Con quella maglia ho esordito in A e contro il Torino ho segnato il primo gol. È parte di me. Mi fece esordire Mihajlovic. Mi ha dato tanti consigli. Con il tempo ho imparato ad apprezzare la sua trasparenza e chiarezza. Un valore raro nel calcio. Voleva solo il bene di chi aveva di fronte e trattava tutti allo stesso modo. Era sé stesso, sempre”. A proposito del passaggio dal Torino alla Serie C, Aramu ha confessato: “Ero una promessa, non rispettai le aspettative. Il contratto con il Torino terminò, rimasi senza squadra. Le strade erano due: crescere e provare a rimettermi in gioco o vivacchiare e probabilmente smettere poco dopo”.