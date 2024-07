Lorenzo Sonego: “Porto in campo il Toro, la cessione di Buongiorno fa male”

Sonego e la passione per il Toro: le domande dei giornalisti — Al termine dell'evento il tennista si è concesso a qualche domanda dei giornalisti presenti in sala. Di seguito le risposte di Lorenzo Sonego: "Il mio gioco rispecchia quello della storia del Torino: la grinta, la voglia di superare le difficoltà, il non mollare mai fino alla fine, non avere le cose facili e trovare piacere in quelle complicate. Queste cose sono in comune e porto la passione per il Torino in campo".

C'è un nuovo allenatore, come te lo immagini questo nuovo Toro? "Sarà un Toro improntato sul gioco che trasmetterà l'allenatore. Non avendo tanti cambi e grandi nomi dovrà lavorare sul gioco, cercando di fare risultati grazie anche all'allenatore e al gioco di squadra che sarà fondamentale. Ho seguito quello che ha fatto in Serie B l'anno scorso. Penso sia un allenatore con delle belle idee. Ha fatto giocare il Venezia a calcio e potrà fare bene anche in Serie A".

Quali colpi di mercato ti aspetti? "È difficile aspettarsi qualcosa: ci sono sempre sorprese nel Torino. Non lo so ancora. Spero che qualche inserimento sia importante. Sicuramente in difesa sarà importante trovare qualche giocatore giovane che saprà sostituire Buongiorno. E poi qualcuno sulla trequarti che dia un po' di fantasia".

Da tifoso come vivi la cessione di Buongiorno? "Fa male, ma un giocatore deve anche guardare alla sua crescita e ai suoi obiettivi. Fa male perché ha dato tanto per il Toro ed è un cuore Toro. Vederlo in un'altra squadra non è bello, però gli auguro il meglio per la sua carriera".

Avresti voluto fosse dichiarato incedibile? "Certo, è il sogno di tutti i tifosi del Torino. Il calcio è così: bisogna accettarlo ed andare avanti. Ci saranno nuovi calciatori che potranno fare lo stesso percorso di Buongiorno".

Via Rodriguez e Buongiorno, chi sarà il nuovo capitano? "È una scelta difficile. Di sicuro sarà più bravo l'allenatore a sceglierlo di me. Non saprei dire, forse Ricci potrebbe prendere il posto di Rodriguez essendo un ragazzo giovane e di buona prospettiva".