Marco Di Loreto compie 50 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Marco Di Loreto compie 50 anni. Nato il 28 settembre 1974 a Terni, Di Loreto cresce nelle giovanili della Narnese, con cui gioca nei campionati dilettantistici fino alla stagione 1994-1995. Nel 1995-1996 passa all'Arezzo allenato da Serse Cosmi che, al termine della stagione, viene promosso in Serie C2. Nel 1999-2000 a metà stagione passa alla Viterbese, squadra di proprietà di Luciano Gaucci, mentre l'anno seguente la famiglia Gaucci lo dirotta a un altro club di loro proprietà, il Perugia, con cui debutta in Serie A. Nell'estate del 2005 Di Loreto si trasferisce alla Fiorentina, in Serie A, dove gioca 20 partite. Dopo un solo anno viene ceduto al Torino. Con i granata Di Loreto gioca 75 partite, ma al termine della stagione 2008-2009 il Toro retrocede in Serie B. Rimasto svincolato, nel dicembre 2009 firma con lo Sporting Terni, in Serie D, dove chiude la carriera agonistica nel 2010. Complessivamente Di Loreto ha totalizzato 220 presenze e 8 reti in Serie A e 37 presenze e 3 reti in Serie B. Terminata la carriera agonistica, Di Loreto decide di intraprendere quella da allenatore: dopo alcune esperienze tra Allievi, Promozione ed Eccellenza, attualmente l'ex difensore granata è alla guida della squadra Under-17 della Ternana.