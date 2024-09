Marco Giampaolo compie 57 anni: tanti auguri all’ex tecnico granata

In seguito, intraprende prima la carriera di osservatore nel Pescara e poi di allenatore in seconda sempre a Pescara, poi a Giulianova e a Treviso. Tra il 2006 e il 2007 si siede per due volte sulla panchina Cagliari, venendo esonerato entrambe le volte. Nella stagione 2008-2009 conduce alla salvezza il Siena in Serie A, venendo esonerato l'ottobre dello stesso anno a causa degli scarsi risultati conseguiti dalla squadra senese. Successivamente, dopo le deludenti stagioni alla guida di Catania, Cesena, Brescia ed Empoli, nell'estate del 2016 viene annunciato come nuovo allenatore della Sampdoria, conducendo i blucerchiati al decimo posto. Dopo tre stagioni, nel giugno del 2019 viene annunciata la risoluzione consensuale del contratto con la società doriana. In seguito alla deludente stagione al Milan, il 7 agosto 2020 viene annunciato come nuovo allenatore del Torino, vendendo però esonerato il 18 gennaio 2021, con la squadra al terzultimo posto in classifica.