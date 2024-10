Mondo granata in lutto: si è spenta a 105 anni la “Nonna del Toro”

Lutto nel mondo granata. All'età di 105 anni si è spenta la signora Giuseppa Sartorelli Peverini, grande tifosa del Torino e conosciuta da tutti come Nonna Peppa, la Nonna del Toro. Il club granata, tramite comunicato ufficiale, ha espresso le proprie sentite condoglianze: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Peverini nel ricordo della signora Giuseppa Sartorelli Peverini, orgogliosa tifosa del Grande Torino e memoria storica granata dall’alto dei suoi 105 anni meravigliosamente portati. Per tutti era Nonna Peppa, la Nonna del Toro, la squadra del cuore che non ha mai smesso di seguire: le partite alla televisione erano per lei un appuntamento imperdibile. Classe 1919, marchigiana di origine, da anni si era trasferita a Cernusco sul Naviglio dove era assai conosciuta. Ai figli Marcello e Adriana, alla nuora Tiziana e al genero Gianfranco, agli amatissimi nipoti Davide, Daniela e Andrea con le rispettive famiglie, il profondo cordoglio e l'abbraccio del mondo granata."