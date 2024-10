Museo del Benfica, inaugurata la mostra “Grande Torino: 75 anni di Leggenda”

La mostra, curata da Luis Lapão e Andrea Ragusa, è frutto di una collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, e rappresenta un evento straordinario. Per la prima volta in assoluto, alcuni cimeli originali del Grande Torino, mai esposti fuori dall’Italia, saranno visibili ad pubblico internazionale.

Ad accompagnare la Mostra, questo ricordo: “ l 4 maggio 1949 ha segnato nella storia del calcio mondiale una pagina nera. Dopo un incontro con il Benfica disputato a Lisbona, l’aereo che riportava il Grande Torino in Italia si schiantò a Superga, a pochi chilometri dalla sua destinazione, prendendo la vita di 31 uomini che si trovavano a bordo, inclusi i tre giornalisti che viaggiavano al seguito dei giocatori. La visita del Club Granata avveniva in occasione di una partita in omaggio al capitano della squadra e della nazionale portoghese, Francisco Ferreira. Era stata organizzata grazie all'amicizia tra il celebre capitano del Torino e della Nazionale Italiana, Valentino Mazzola e il non meno famoso "Chico" Ferreira. L'impatto generato dalla tragedia lasciò un segno indelebile nel mondo sportivo, elevando il Grande Torino dalla categoria della storia alla categoria della leggenda. Da quelle strette di mano nel 1949, il legame creato tra i due club rimane immutato. È su questo legame che si fonda questo spirito di collaborazione, che ci porta, uniti, a dare nuovamente vita a quella memoria”.