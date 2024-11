Museo del Grande Torino, ecco gli eventi per il compleanno del Toro

Il Museo del Toro si appresta a vivere un periodo ricco di eventi, da non perdere per i tifosi granata. Il 2 e 3 dicembre, la struttura si trasformerà in un punto di riferimento per i tifosi del Torino con una serie di novità entusiasmanti. In primis ci sarà un talk show, guidato da Simona Sorbara e da Gianpiero Perone. Saranno presenti ospiti come Walter Schachner, Renato Zaccarelli e Roberto Salvadori. L'evento si svolgerà presso il teatro Q77 in corso Brescia 77 a Torino lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 21 e l'ingresso sarà gratuito solo su prenotazione. Inoltre sarà presente una liberatoria da consegnare all’ingresso del tetro, compilata e firmata poiché durante la serata verranno effettuate delle riprese televisive alle quali è tassativo dare il proprio consenso altrimenti non sarà possibile accedere all’interno del teatro. Per quanto riguarda i minori di 18 anni, la liberatoria deve essere firmata dai genitori o di chi fa le veci. Il 3 dicembre, una data storica per il Torino, si terrà la Hall of Fame granata. si tratta della decima edizione. A seguire ci sarà anche l'inaugurazione della mostra Uragano di gol, dedicata a Walter Schachner. All’evento parteciperà oltre a Schachner anche Giacomo Ferri.