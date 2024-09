River Plate, l’omaggio al Torino: la divisa ispirata all’eterna amicizia

Il River Plate omaggia l'eterna amistad con il Torino. Il club argentino ha presentato infatti la maglia away dedicata ai granata, celebrando il legame che lega indissolubilmente le due società da ormai 75 anni. Le strade di River Plate e Torino si incrociano per la prima volta tre settimane dopo la tragedia di Superga. Gli argentini arrivano a Torino il 26 maggio 1949 per disputare l'amichevole con il Torino Simbolo presso lo Stadio Comunale, il cui ricavato è andato in parte ai familiari delle vittime. Da quel momento in poi le due società sono sempre rimaste legate e spesso hanno inserito rimandi reciproci nelle rispettive divise. Così ha fatto il River Plate, presentando nelle scorse ore un kit color granata, "ispirata a un'amicizia eterna". La maglia è già stata resa disponibile nell'e-store del club argentino.