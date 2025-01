Tanti auguri a Gianluca Petrachi: l’ex DS del Torino compie 56 anni

In data odierna - 14 gennaio - compie 56 anni l'ex Direttore Sportivo del Torino, Gianluca Petrachi. Con il club granata ha lavorato dal 2009/10 fino al termine della stagione 2018/19, quando rassegnò le sue dimissioni al presidente Cairo. In seguito ha lavorato per brevi periodi anche nella Roma e nella Salernitana. Di Petrachi i tifosi del Toro possono ricordare anche un'esperienza da calciatore in granata da gennaio a giugno del 1994 ma in sei mesi di permanenza sotto la mole raccolse appena una presenza nel campionato di Serie A.