Tanti auguri a Luca Gemello: spegne 24 candeline

Luca Gemello compie oggi 24 anni. Nato il 3 luglio 2000 a Savigliano, Gemello approda al Torino nel 2016. L'intuizione è di Massimo Bava, che preleva il giovane portiere dal Fossano e lo porta sotto la Mole. Gemello cresce in granata dall'Under 16 fino alla Primavera. Proprio in Primavera è protagonista dalla stagione 2017-2018 e festeggia la vittoria della Supercoppa di categoria nel campionato successivo. Conseguentemente arrivano le prime chiamate dalla Prima squadra, poi i prestiti a Fermana e Renate per farsi le ossa. Gemello torna a Torino nella stagione 2021-2022 ed entra nella rosa di Juric come terzo portiere dietro a Vanja e Berisha; poi è diventato il secondo alle spalle del serbo, ruolo ricoperto anche nell'ultimo campionato. Esordisce in Serie A nella vittoria del Torino sulla Fiorentina per 4-0 a gennaio 2022 vestendo la maglia da titolare. Da quel momento in poi altre tre presenze, viziate da errori. Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto che legava Gemello al Toro, il portiere ha così salutato i granata dopo otto anni e ora inizierà un nuovo capitolo della propria carriera.