Tanti auguri a Stefan Schwoch: l’ex attaccante del Toro compie 55 anni

Tolta l'ultima squadra per cui gioca, Schwoch non resta mai per troppo tempo con la stessa casacca. Lo stesso avviene con quella granata: l'attaccante trentino rimane al Torino soltanto per una stagione, quella del 2000/2001. Bomber di razza, l'anno precedente si mette in mostra con il Napoli, segnando 22 gol in 35 partite in Serie B e portando da protagonista i partenopei alla promozione in massima serie. Scegliendo di rimanere in serie cadetta, lo stesso avviene al Toro. Schwoch arriva all'ombra della Mole come sostituto di Ferrante, almeno nelle idee del tecnico Simoni. Con l'arrivo in panchina di Camolese (e con il trasferimento di Ferrante all'Inter), Schwoch trova spazio come attaccante centrale, e, con gli 8 gol che avrà siglato al termine del campionato, consente ai granata di vincere il campionato di Serie B, e trovare una meritata promozione. Si mette in mostra anche in Coppa Italia, raggiungendo gli ottavi di finale con i granata e terminando la competizione come miglior marcatore, con 8 gol in 7 partite. A fine stagione lascia il Torino per rimanere in serie cadetta e giocare con i biancorossi del Vicenza, dove giocherà fino al 2008, salvo poi passare a lavorare nella società, in seguito al suo ritiro dal calcio giocato.