Tanti auguri ad Andrea Mandorlini: l’ex difensore granata spegne 64 candeline

Andrea Mandorlini compie 64 anni. Nato il 17 luglio 1960 a Ravenna, ha vestito la maglia granata per due stagioni, tra il 1978 al 1980. Cresciuto nelle giovanili del Ravenna, esordisce in Serie A con la maglia del Torino nella stagione 1978-1979. Dopo due anni sotto la Mole con 27 presenze all'attivo si trasferisce all'Atalanta in Serie B e dopo solo un anno decide di lasciare il club bergamasco per trasferirsi all'Ascoli. Nel 1984 approda all'Inter con cui vince, nella stagione 1988-89, lo scudetto dei record. L'allenatore nerazzurro Giovanni Trapattoni impiega Mandorlini come libero, rendendolo il perno del suo centrocampo. Nella stagione 1990-91, l'ultima con la maglia nerazzurra, conquista la Supercoppa Italiana e la Coppa Uefa. Dopo due anni all'Udinese, Mandorlini decide di ritirarsi. A 33 Mandorlini anni inizia la sua carriera di allenatore con la Manzanese in Eccellenza. Dopo diversi anni alla guida di squadre militanti tra Serie B e Serie C e una breve parentesi in Romania alla guida del Cluj, Mandorlini approda al Verona in Serie C, portando la squadra veneta, nel giro di due stagioni, alla promozione in Serie A. Dopo aver guidato il Verona per tre stagioni nel massimo campionato italiano, l'allenatore romagnolo alterna una serie di brevi e deludenti esperienze tra Genoa, Cremonese, Padova, Mantova e Cluj.