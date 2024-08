Tifosi del Cosenza al Museo del Grande Toro: “Un luogo epico, pieno di passione”

Ieri pomeriggio alcuni tifosi del Cosenza, arrivati a Torino per seguire i propri beniamini, sono stati graditi ospiti dell'associazione ToroMio. I supporters calabresi fanno parte dell'associazione Cosenza nel cuore, che, proprio come ToroMio a Torino, si occupa di promuovere l'azionariato popolare tra i tifosi rossoblù. Nel pomeriggio, prima di condividere le emozioni della gara, c'è stata una visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata a Grugliasco e poi alla sede di ToroMio in via Filadelfia.