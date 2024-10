Torino, 57 anni senza Gigi Meroni: la commemorazione in corso Re Umberto

Come ogni 15 ottobre, anche quest'anno la memoria del mondo granata è indirizzata verso il ricordo di Luigi Meroni . La "Farfalla Granata" scomparve infatti 57 anni fa proprio in data odierna. Anche quest'anno si è tenuta una cerimonia di commemorazione davanti al Cippo di corso Re Umberto, organizzata dal Circolo Soci Torino FC 1906 del presidente D'Alessandro , e a rappresentare la società del Torino FC era presente il direttore operativo Alberto Barile . Come di consueto, presente anche il cappellano granata Don Riccardo Robella che ha svolto una benedizione in questo giorno di ricorrenza. Di seguito le sue parole.

Commemorazione per Gigi Meroni, le parole di Don Robella

Don Riccardo Robella, in questa data in cui si ricorda Gigi Meroni a 57 anni esatti dalla sua scomparsa, ha usato queste parole per dare la sua benedizione: "Siamo qui riuniti per vivere ancora volta la memoria del nostro campione Gigi Meroni nell'anniversario della sua morte. Ci troviamo per questa piccola celebrazione, sembra sempre che le cose che durino poco non abbiamo importanza e invece no. Dobbiamo misurare qui la sua e la nostra vita, non nella quantità degli anni ma nella qualità e anche nella gioia che ha saputo distribuire. Si è vista anche nel dolore di chi l'ha pianto e di chi come noi oggi è qui per poterlo commemorare. Lasciamo che questa benedizioni diventi un momento grande nell'intensità". Don Robella ha poi concluso il suo discorso con una preghiera, un "Padre Nostro" recitato con i presenti e poi ha chiesto una benedizione al Signore affermando: "Benedici la stele del nostro campionissimo Gigi Meroni, affinché chi viene qui possa portare un fiore e ricordare come si diventa campioni nel calcio e nella vita".