Torino, auguri a Giacomo Ferri: “Big Jim” spegne oggi 66 candeline

Il 20 gennaio 1959 nasceva a Crema Giacomo "Big Jim" Ferri. Un'esistenza sportiva legata al Torino sin dalla giovane età: arrivato sotto la Mole a 17 anni, Ferri ha modo di distinguersi nelle giovanili tra Berretti e Primavera, per esordire con la Prima squadra del Toro il 23 agosto 1981 in occasione di Perugia-Torino. Negli anni arriva ad essere una vera e propria colonna del club, disputando ben 8 campionati dal 1981-1982 in poi. Con la casacca granata cucita addosso, Ferri ha raccolto 266 presenze, impreziosite anche da 3 reti. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, “Big Jim” è ritornato al Toro prima da allenatore delle giovanili, sedendo, a partire dal 1994, sulle panchine di Giovanissimi, Allievi, Primavera e prima squadra, fino al fallimento del 2005. Dopo la rifondazione, dal 2010 al 2016 ha ricoperto anche il ruolo di team manager. Giocatore, allenatore e team manager: Giacomo Ferri che ha dedicato tre “vite” sportive al Toro, oggi spegne 66 candeline.