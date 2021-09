Torino, auguri ad Adem Ljajic: l’ex fantasista granata compie 30 anni

L'ex numero 10 granata ha collezionato con il Torino 65 presenze, condite da 15 reti

Adem Ljajic compie 30 anni. Il fantasista serbo, attualmente in forza al Besiktas pur non rientrando più nei piani tecnici della società, spegne oggi 30 candeline. Per lui un passato in Serie A tra le fila di Fiorentina, Roma e Inter, prima del passaggio al Torino. Con i granata Ljajic colleziona 65 presenze complessive in due anni, dal 2016 al 2018, impreziosite 16 reti. Tra queste anche quella nel derby del 2017, in cui è proprio il numero 10 granata ad aprire le danze prima dell'1-1 di Higuain. Infine l'addio nel 2018, con Mazzarri in panchina, all'ultimo giorno del mercato estivo e la scelta di giocare in Turchia.