Torino, auguri all’ex tecnico granata Gianni De Biasi: spegne 68 candeline

L'ex tecnico del Torino Gianni De Biasi compie oggi, 16 giugno, 68 anni. Nato a Sarmede in provincia di Treviso nel 1956, muove i primi passi nel mondo del calcio indossando la maglia di numerosi club italiani trovando il maggior numero di presenze tra Brescia e Palermo. Conclude la carriera da giocatore al Bassano Virtus nel 1990, scegliendo di intraprendere un nuovo percorso da allenatore. Parte dalle giovanili del Bassano Virtus e del Vicenza, arriva poi ad allenare la Prima Squadra di vari club in giro per l'Italia, tra cui Carpi, Cosenza, Spal, Modena e Brescia. La sua esperienza in granata comincia nel 2005, anno in cui Urbano Cairo sale in presidenza. De Biasi ottiene un terzo posto in Serie B e si qualifica ai playoff per la promozione in Serie A, ottenuta grazia al successo sul Mantova. La stagione 2007-2008 è più tribolata. De Biasi viene esonerato dopo l'eliminazione in Coppa Italia prima ancora del via in Serie A, viene poi richiamato per l'ultima tranche di campionato con l'obiettivo di salvare i granata, raggiunto. Passa poi al Levante, ma nel 2008 torna alla corte di Urbano Cairo, con il club che ancora una volta deve cercare di non retrocedere e un'altra salvezza ottenuta. De Biasi continua a guidare il Torino anche nella stagione successiva, 2008/2009, ma viene poi esonerato dopo la sconfitta contro la Fiorentina. In quello stesso anno, il Torino, dopo aver cambiato 3 allenatori in una stagione, retrocede in Serie B. In granata raggiunge complessivamente 82 presenze. La carriera da allenatore è proseguita successivamente tra club e Nazionali: dal 2011 al 2017 ha guidato l'Albania, dal 2020 al 2023 è stato ct dell'Azerbaigian.