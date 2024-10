Torino, il ricordo degli Invincibili al Monumentale

Come da programma, oggi, 31 ottobre 2024, alle 10, in occasione della festa di Ognissanti, il Torino FC e il Circolo Soci Torino FC 1906 hanno ricordato i caduti della tragedia di Superga al Cimitero Monumentale di Torino. A celebrare il momento di preghiera è stato il cappellano del Toro, don Riccardo Robella, che ha impartito la benedizione solenne. Alla celebrazione hanno partecipato famigliari e parenti delle vittime, tifosi ed ex calciatori, fra cui il Direttore Operativo Alberto Barile, Susanna Egri, Franco Ossola e il Presidente del Circolo Soci Leonardo D'Alessandro. In occasione della cerimonia, sulla lapide degli Invincibili è stata deposta una corona commemorativa.