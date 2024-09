Torino, Radonjic saluta: “Grazie di tutto”

Nemanja Radonjic ha ufficialmente detto addio al Torino e ora inizierà la nuova avventura in patria alla Stella Rossa, club con cui ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione a Belgrado. Il trequartista serbo ha voluto salutare la piazza granata con un breve messaggio social prima di dedicarsi alla Stella Rossa. Radonjic ha ripubblicato nelle Stories Instagram il post in cui il Torino annunciava la sua cessione e ha corredato l'immagine con la didascalia "Grazie di tutto" accompagnata da un cuore.