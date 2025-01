Torino, tanti auguri a Roberto Cravero: l’ex-calciatore compie 61 anni

Oggi Roberto Cravero compie 61 anni: il suo è un nome che scalda ancora oggi tutti i tifosi del Torino. L'ex calciatore nato il 3 gennaio 1964 è cresciuto nel club granata ed è quel che oggi definiamo tutti un "ragazzo del Filadelfia". Crescendo in quell' impianto non puoi non innamorarti del Toro e della sua storia e successe anche al giocatore nativo di Venaria Reale che esordì con la maglia granata in occasione di Torino-Como nel 1982, in panchina sedeva Massimo Giacomini e la partita terminò con un pareggio a reti bianche. Nel 1998, subito dopo il suo ritiro, Cravero decise di diventare team manager del Toro fino al 2000 e in seguito Direttore Sportivo dal 2003 al 2005, al fianco del DG Renato Zaccarelli, sotto la presidenza Cimminelli, prima di iniziare la carriera da opinionista sportivo.