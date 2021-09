Toro, 28 anni fa nasceva Arlind Ajeti

Figurine / Auguri ad Arlind Ajeti: il 25 settembre 1993 nasceva l'ex difensore granata

Auguri all'ex difensore granata che oggi compie 28 anni: Arlind Ajeti. Cresciuto nelle giovanili del Basilea, dal 2010 al 2015, esordisce nel campionato svizzero all'età di 18 anni, debuttando nella stagione successiva anche in EuropaLeague e in Champions. Nel 2015 arriva in Italia, a vestire la maglia del Frosinone, con la quale giocherà fino al suo acquisto dal Torino nel 2016. Con la maglia granata debutta contro l'Empoli, e festeggia il suo primo gol al Toro contro il Pescara. Dopo una stagione passata al Crotone (in prestito con diritto di riscatto), torna al Torino, il quale però non gli rinnova il contratto. Dopo aver continuato la sua carriera in Svizzera e in Danimarca, nel 2020 firma per la Reggiana, sua squadra attuale. La sua esperienza calcistica continua con la nazionale, prima svizzera e poi albanese, con la quale partecipa agli Europei2016. Durante la sua esperienza in granata, il difensore svizzero ha totalizzato 5 presenze e una rete soltanto.