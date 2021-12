Toro, 81 anni fa nasceva l’ex attaccante granata Nestor Combin

Figurine / Il 29 dicembre del 1940, nasceva l'ex giocatore del Torino Nestor Combin

81 candeline per Nestor Combin, attaccante granata per 3 stagioni (1966-67, 1967-68, 1968-69). Nato a Las Rosas in Argentina, ma naturalizzato francese, Combin è cresciuto nelle giovanili dell'Olympique Lione, squadra con cui arrivò in prima categoria, fino a vincere anche una Coppa di Francia. Nella stagione 1964-65, arriva a giocare in Italia vestendo la maglia prima della Juventus (con cui vinse una Coppa Italia), per poi passare al Varese ed arrivare, nel 1966 a vestire la maglia del Torino di Bergamasco, con cui vince anche una Coppa Italia ed arriva a sfiorare il titolo di capocannoniere nella stagione 1967-68. Con la maglia granata, Combin totalizza 106 presenze e 31 reti, compresa la tripletta nel derby - vinto 4 a 0 - pochi giorni dopo la scomparsa del compagno Meroni. Finita la sua esperienza in granata, nel 1969 continua la sua carriera nel Milan, con il quale vince la Coppa Intercontinentale. Termina la sua carriera indossando la maglia del Metz, dei Red Star e, dal 1975 al 1977 - gli ultimi anni di carriera - con la maglia degli Hyères. Con la Nazionale francese, l'ex attaccante granata colleziona 8 presenze e 4 reti, e l'ingresso in campo in una partita durante il campionato del mondo, nel 1966.