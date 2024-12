Toro, l’abbraccio di Facchetti a Motto e l’omaggio al Grande Torino

Il cuore di Umberto Motto non ha mai smesso di battere per il Torino. A 94 anni, con l’energia e la vitalità che lo contraddistinguono, ha ricevuto in casa Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticabile capitano dell’Inter Giacinto. I due si sono abbracciati con affetto, condividendo un legame profondo con la storia del calcio italiano. Motto, capitano della squadra Ragazzi che, dopo la tragedia di Superga, tornò a difendere i colori granata, ha vissuto in prima persona la rinascita del Torino. Successivamente, ha dedicato anni del suo impegno come dirigente, diventando un punto di riferimento per il settore giovanile e contribuendo al trionfo dello scudetto del 1976.