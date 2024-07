Willie Peyote: “Buongiorno si merita tutto, non gli si può recriminare nulla”

Willie Peyote, cantautore torinese e noto tifoso granata, è stato intervistato dalla rivista musicale Polvere Mag in occasione del Flowers Festival a Collegno. Willie ha parlato del Torino e del possibile addio di Buongiorno, che sarebbe molto vicino al Napoli di Conte: "Io lo conosco bene. Non è mai stato così chiaro nel dirmelo, ma sapevo che quest'anno sarebbe andato via dopo aver rifiutato l'Atalanta la passata stagione. Trovo che sia anche giusto, è un ragazzo che se lo merita e a livello anagrafico è un momento in cui lui deve provare a fare il salto viste le qualità che ha. Non credo che gli si possa davvero recriminare nulla. Gli voglio bene a prescindere da dove va, spero gli vada molto bene. Avrei preferito andasse all'estero: andare in Premier poteva essere un passaggio ancora più alto. Il Napoli è una piazza importante, che deve ricostruire e avrà un grande allenatore e quindi gli auguro il meglio".

Willie ha poi parlato del rifiuto alla Juventus di Buongiorno: "Per come lo conosco, non deve essere stato facile perchè comunque si parla, a prescindere dal tifo, di una proposta lavorativa grossa. Bisognerebbe uscire dalla logica della tifoseria, ma credo che sarebbe stato proprio difficile per lui accettare quella proposta per tutto quello che lui si sente di rappresentare. Se ti vuole la Juve, ti vuole anche qualcun altro, quindi puoi farcela a non andare per forza a vestire quella maglia lì".