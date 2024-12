Empoli-Torino 0-1, Vanoli in conferenza: “Borna Sosa la sorpresa più bella”

Le dichiarazioni del tecnico al termine della sfida del Castellani

Redazione Toro News 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 10:19)

Dopo aver parlato ai microfoni dei Broadcaster, Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa al Carlo Castellani - Computer Gross Arena per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni.

Questi tre punti possono essere quelli della svolta?

"Sì. Faccio i complimenti, indipendentemente dal gol magnifico, e mi è dispiaciuto perchè Sanabria non ha segnato per una gran parata del portiere, stiamo iniziando ad avere uno spirito di squadra. Chi era in panchina spingeva chi giocava, chi era in panchina ha fatto vedere la sua qualità. Questo per me era l'aspetto più importante. Poi quando si viene da un periodo lungo e difficile, si rischia di essere frenetici e nervosi. Ma a Empoli ci siamo sciolti soprattutto dopo l'ingresso di Vlasic che ha messo a disposizione della squadra la sua qualità".

Alcuni giocatori sono riusciti a dare qualcosa in più. Si è rivisto il Toro intraprendente di inizio stagione?

"Quando vieni da periodi lunghi in cui non ti vengono bene le cose, la testa diventa fondamentale. Io ho stimolato e aspettato tutti. Stasera l'esempio è stato Karamoh. Non guardo in faccia nessuno e cerco di fare il meglio per la squadra. Incontravamo una squadra che veniva da un periodo bello, stava veramente bene e lo ha dimostrato. Serviva una gara di sacrificio. L'Empoli ha fatto 80% dei suoi gol nel primo tempo, per questo sono partito con un centrocampista in più, con la prospettiva di poter cambiare la partita a gara in corso. Sapevo poi che già da due settimane stavo vedendo un ottimo Borna Sosa, che secondo me è la sorpresa più bella di stasera".

Nel secondo tempo ha varato un tridente impattante. Ipotesi che si può percorrere anche dall'inizio?

"Sì sì... Penso sia soprattutto questa la strada da percorrere. Ma prima di farlo, bisogna crescere di mentalità. Fatto sta che siamo cresciuti come organizzazione, siamo diventati più equilibrati anche con la linea difensiva. Dopo che trovi un equilibrio, allora puoi mettere giocatori offensivi. A me piace giocare con tanti attaccanti, ma devono imparare ad aiutare la squadra. Se lo fanno, allora ne metto quanti ne volete. Nelle mie squadre non ho mai avuto la miglior difesa ma il miglior attacco... I ragazzi ora devono riflettere sul periodo che abbiamo avuto, gioire ma rimanere con i piedi per terra. La strada è lunga e abbiamo bisogno di tutti. Anche Dembele nel finale ci ha dato una mano importante".

E' la vittoria del mister? Quando i cambi ti permettono di andare in vantaggio...

"Non siamo mai calati di intensità. E' stata una partita intensa su un campo abbastanza pesante, l'Empoli ha fatto faticare tutti qui e il Torino ha vinto l'ultima volta il 1° maggio 2022, l'Inter ha vinto in superiorità numerica, il Napoli ha faticato. E' una squadra costruita su un centrocampo sia fisico che tecnico. Noi dobbiamo portare rispetto a tutti anche se siamo il Torino. Ma se capiamo che ognuno di noi può dare qualche cosa alla squadra i risultati arrivano e stasera è stato così".