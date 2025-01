Torino-Parma 0-0, Vanoli in conferenza: “Mercato? Ho imparato ad avere pazienza”

Le parole di Vanoli in conferenza stampa al Grande Torino

5 gennaio 2025

Al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Parma, Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa, dopo aver commentato la partita anche ai microfoni dei broadcaster. Di seguito le risposte del tecnico alle domande dei giornalisti accreditati al seguito delle due squadre.

Primo tempo con tante occasioni, però tante situazioni in cui è mancato o per errore o per distrazione l'ultimo passaggio. Fa la differenza la qualità o altri elementi? "Abbiamo fatto un'ottima partita, sia primo che secondo tempo. Sto vedendo una squadra che inizia ad avere il mio carattere e la mia intensità. Dopo una prestazione del genere non è pensabile non avere i tre punti. Abbiamo le nostre colpe, anche Karamoh non può saltare il portiere e non andare al tiro. Avevo chiesto una grande prestazione per il resto e i ragazzi hanno cercato la vittoria fino all'ultimo secondo. E' mancato il gol. Ringrazio i tifosi. Da un mese vedo una squadra in crescita, dobbiamo continuare e andare avanti"

I 21 punti in classifica alla fine del girone d'andata sono veritieri per il valore della squadra e il gioco espresso? "Se abbiamo 21 punti, ne meritiamo 21. Non guardo il valore, non guardo il passato. In questo mese sto vedendo una squadra che sta giocando con quello che voglio io. Stasera abbiamo fatto una grande prestazione. Ora dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio, il calcio in Serie A non ti perdona ed è brutto andare anche a perdere queste partite. Vedevo la squadra in fiducia e alla fine ho osato mettendo quattro punti, dovevamo servirle un po' meglio. Ma ci vuole anche fortuna per uscire da questi momenti"

Si aspetta novità di mercato prima del derby?"In questo mondo ho imparato ad avere pazienza. Faccio l'allenatore, ho parlato con il club un mese fa dicendo cosa ci serve. Guardo domani, al recuperare gli infortunati e alla prossima partita, il derby"

Come sta Ricci?"Lo valuteremo in settimana. Ha avuto un fastidio sul retto femorale, vedremo è stato precauzionale il cambio. Coco ha stretto i denti ma non è stato bene nelle ultime 48 ore, ha sentito un fastidio al flessore e ha tenuto botta fino alla fine. Vedremo con gli esami"

Manca il salto per vedere le cose in maniera diversa? "Sì, ma devo anche vedere quello che è stato fatto e cercare dove migliorare. Karamoh ci sta dando all'interno della gara tante soluzioni, al di là degli errori. Siamo passati alla difesa a quattro che tanto cercavate, ma la cosa dipende dai processi. Prima non potevo farlo perché Maripan doveva prendere condizione e in una difesa a tre era più coperto nella profondità. Stasera ha fatto una grande partita insieme a Coco e ho potuto rischiare. Anche i centrocampisti devono avere una fisicità per supportare gli esterni"

Ti aspetti un attaccante in tempi rapidi? "Ditelo voi (ride, ndr). Io non mi aspetto niente. Il mio lavoro è saper trovare soluzioni. La società e il club sanno le cose, io devo pensare a una partita che non è una partita semplice (il derby, ndr)"

Come mai nella ripresa si è sentita così tanto l'assenza di Ricci? Merito del Parma che si è più equilibrato o demerito di un Torino più pasticcione? "All'interno di una squadra avere un altro Ricci in panchina sarebbe un lusso. Ne abbiamo un solo... Lui è il nostro regista, anche quando giochiamo a due... Non abbiamo un sostituto con le sue esatte caratteristiche. Nel secondo tempo la voglia di far vedere di poter far gol ci ha tolto lucidità, abbiamo fatto errori che non sono nelle nostre corde per frenesia di arrivare nell'ultimo terzo. Verso il finale ho cercato di tenere più bloccati i terzini e andare più negli uno contro uno esterni con Vlasic e Pedersen che ha gamba per attaccare la profondità. Ho invertito le soluzioni, nel primo tempo ci affidavamo più a Karamoh e Sosa. Con l'inserimento di Tony e il 4-2-4 abbiamo cambiato un po' assetto e abbiamo trovato più equilibrio nel finale"

Ha un aggiornamento su Schuurs? "Sta continuando la rieducazione. Si trova a Londra, lo lasciamo tranquillo, Se lo vedremo entro fine campionato? Lo spero per il ragazzo. Sta attraversando un processo, lo abbiamo mandato a Londra per accelerare i tempi"

Aprirete il Filadelfia per il derby? "Adesso devo ancora decidere"

Ha parlato con Cairo dopo la partita? "Con il presidente parlo tutti i giorni, non ne ho bisogno"

Come sta Coco?"Ha avuto un fastidio al flessore, forse un crampo, ma occorre vedere con gli esami strumentali. E' stato bravo a tenere stretti i denti fino alla fine".