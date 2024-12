Torino-Bologna: infortunio per Walukiewicz. Entra Vojvoda

Al minuto 34 della sfida tra Torino e Bologna il numero quattro dei granata Sebastian Walukiewicz è uscito dal campo in barella in seguito ad un infortunio, la cui entità verrà valutata. Si sospetta un problema al costato. Al suo posto è entrato il kosovaro Mergim Vojvoda. Episodio sfortunato per il difensore polacco che si era affermato nel ruolo di braccetto di destra nella difesa di Vanoli. Nei prossimi giorni si saprà di più sulle sue condizioni, rimane in forte dubbio la sua presenza ad Udine il 29.