Torino-Cagliari 1-0 al 45′: Adams manda avanti i granata, sfuma il raddoppio

Il Torino chiude in vantaggio il primo tempo con il Cagliari. Lo spunto per sbloccare la gara, che i granata non erano più riusciti a trovare dal 13 dicembre contro l'Empoli, arriva al 6' con Adams in rete su assist di Ricci. Il Cagliari non trova mai una risposta concreta, il Torino ne ha almeno un paio per raddoppiare ma non le sfrutta. 1-0 al 45'.

Il primo tempo: combinazione Ricci-Adams per il vantaggio, poi sfuma il raddoppio

Primi minuti manovrati dal Torino, che tenta di affacciarsi alla porta di Caprile già al 4' quando Karamoh, innescato da Vlasic, si ritrova a centro area. Non si concretizza la possibile occasione, il francese colpisce Caprile tentando di scavalcarlo con uno scavetto. Sarebbe servito più cinismo, lo stesso che i granata trovano invece al 6' andando in vantaggio. Azione bella e ragionata, avviata da un recupero palla di Vlasic nella metà campo del Torino, apertura a destra per la corsa di Lazaro che si lancia in velocità per poi servire Ricci in mezzo all'area. Il centrocampista granata non rientra per calciare ma va verso il fondo per poi crossare a rimorchio dove si fa trovare Adams, bravo a girarsi spalle alla porta all'altezza del dischetto in mezzo a due avversari e calciare all'incrocio. Era dal 13 dicembre a Empoli che il Torino non si portava in vantaggio. Il Cagliari non dà segni di risposta fino al 28' con il colpo di testa di Mina sugli sviluppi di punizione terminato alto. Il Torino d'altro canto potrebbe rispondere subito, ma non ne approfitta: suggerimento verticale intelligente di Maripan a cercare per vie centrali un involato Karamoh, che arriva al tiro trovando in allungo Caprile a deviarne la traiettoria con la mano sinistra, nessuno arriva sul pallone rimasto vagante. Il finale di frazione si accende. I granata si mangiano ancora una volta le mani al 40' con Pedersen che riceve palla da Vlasic nella stessa posizione in cui Ricci a inizio tempo aveva cercato a rimorchio Adams: il norvegese sceglie la conclusione diretta, murata da Caprile. Sul contropiede successivo il primo vero sussulto del Cagliari con Piccoli che scappa a Maripan ma poi non controlla il pallone mandandolo sul fondo. Prima del duplice fischio ci riprova Karamoh, calcia bene ma Caprile lo mura.