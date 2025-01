Torino, i convocati per il Cagliari: presente Sosa, ancora fuori due infortunati

Sono stati diramati i convocati del Torino di mister Paolo Vanoli per la partita contro il Cagliari di Davide Nicola, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il tecnico granata ha inserito nella lista dei convocati per la sfida contro la formazione sarda un gruppo composta da 21 giocatori. Non prenderanno parte alla gara Mergim Vojvoda e Ivan Ilic che sono attualmente infortunati al pari dei lungodegenti Perr Schuurs, Emirhan Ilkhan, Zanos Savva e Duvan Zapata che sono ormai fuori da tantissimo tempo. Assente dall'elenco anche Ali Dembelé che è squalificato dopo il cartellino rosso preso a Firenze.