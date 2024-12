Torino, i convocati per l’Empoli: torna Ilic, out Vojvoda

Alle ore 20:45 di oggi, venerdì 13 dicembre, i granata scenderanno in campo tra le mura del Castellani di Empoli in occasione della sedicesima giornata di Serie A. E' stata appena diramata la lista dei convocati per il match e il mister Paolo Vanoli ha selezionato 22 uomini per la sfida contro i ragazzi di D'Aversa. Torna in lista Ilic dopo l'infortunio rimediato nello scorso derby, mentre Vojvoda è costretto a dare forfait a causa di un virus intestinale. Presente anche Sergio Perciun, centrocampista classe 2006 della Primavera granata. Di seguito la lista dei giocatori scelti da Vanoli per Empoli-Torino.