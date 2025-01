Torino-Parma 0-0: granata avanti (troppo) piano

Il commento al triplice fischio della sfida tra granata e ducali

Irene Nicola Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 20:52)

Un Torino a due facce non va oltre lo 0-0 con il Parma. I granata giocano due partite diverse nell'arco dei novanta minuti. Nel primo pioggia di occasioni con il demerito di non averle sapute sfruttare, nel secondo nessun'iniziativa degna di nota e troppi errori in costruzione. Così è il Parma la squadra più pericolosa nella ripresa. Alla fine arriva un pari che non rappresenta nessuna svolta. Per i granata sette punti nelle ultime sette partite.

Le scelte: Vlasic e Ilic tornano titolari, Lazaro al posto di Pedersen — Paolo Vanoli propone qualcosa di diverso a Udine. Tra i pali Vanja, davanti a lui difesa a quattro con Vojvoda a destra, Maripan e Coco al centro, Sosa a sinistra. In mezzo, ecco Ricci e Ilic (con Gineitis ko). Sulla fascia destra spazio a Lazaro al posto di Pedersen; Vlasic si muove spesso da giocatore offensivo, proponendosi sovente sulla linea di Adams-Karamoh, con quest'ultimo che parte a sinistra in una sorta di 4-2-4.

Il primo tempo: Suzuki ferma due volte Adams, Karamoh spreca; gol di Cancellieri annullato ai ducali — Torino-Parma entra nel vivo con il cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Ricci dopo soli 8'. Subito dopo si accende la partita con un'occasione per parte. Inizia il Toro, a un passo dal gol sugli sviluppi di contropiede: Vlasic crossa in mezzo all'area, dove i ducali dimenticano Adams che va di testa ma viene bloccato da uno strepitoso Suzuki. La risposta del Parma è immediata e per un attimo gela il Grande Torino: Cancellieri si lancia in velocità, fa uscire Vanja e poi serve Mihaila alla sua destra che gonfia la rete. La festa dei ducali viene subito interrotta, Cancellieri era in fuorigioco e quindi il gol viene annullato. I granata fanno la partita e creano tanto, costringendo anche il Parma a spendere la prima ammonizione con la trattenuta di Delprato ai danni di Karamoh. Lo stesso Karamoh che spreca un'occasione clamorosa al quarto d'ora dopo essere stato pescato in area con un lancio illuminato di Ricci: l'attaccante granata aggancia il pallone ma non tira nonostante sia a due passi da un malposizionato Suzuki, invece temporeggia e spreca servendo troppo tardi Vlasic a quel punto murato. Il Toro continua a insistere e prima del 20' trova la terza nitida chance della partita con la girata di Adams in area, ancora reattivo Suzuki. Con il passare dei minuti è ancora il Torino a creare occasioni senza mai trovare però il tempo del tiro. Succede ancora poco dopo la mezz'ora con Vlasic che riceve palla all'altezza del dischetto, ma non calcia appoggiandosi su Ilic che cerca Karamoh con uno scavetto terminato tra le mani di Suzuki. Quando il Toro sbaglia, il Parma si ripropone in contropiede velocizzando il rinvio e per un soffio non beffa i granata: interviene Maripan a deviare la conclusione di Cancellieri sull'imbucata di Almqvist. Prima del duplice fischio ci prova il Parma, ma il tiro dal limite di Hernani termina alto.

Il secondo tempo: Vanja salva su Bonny, granata spenti in attacco — Vanoli è costretto a spendere il primo cambio della partita a inizio secondo tempo: resta negli spogliatoi Ricci a causa di un fastidio muscolare, dentro Linetty. Gara molto più equilibrata rispetto al primo tempo. Il Toro scende in campo con il freno a mano e sbaglia troppi passaggi, prova ad approfittarne il Parma. I ducali iniziano a mettere pressione ai granata, affacciandosi al 60' dalle parti di Vanja con una conclusione di Bonny dal limite, di poco alta sopra la traversa. Nel giro di un minuto due occasioni nitide per i ducali: Bonny dalla distanza costringe Vanja a volare per tenere la porta inviolata, subito dopo Mihaila centra in pieno il palo esterno. Vanoli è visibilmente scontento e opta per tre cambi al 65': Njie prende il posto di Karamoh, Tameze e Pedersen sostituiscono Ilic e Lazaro. Non cambia la musica, il calo del Toro è evidente rispetto alla prima metà di gara. Al 79' Mihaila ci riprova, tiro di poco alto, poi anche un tentativo sbilenco di Bonny. Ammonito subito dopo Linetty tra le file granata. Il primo squillo per la squadra di Vanoli arriva all'80' sugli sviluppi di una corsa di Pedersen a destra, lancio lungo per Linetty e controllo a mandare Vlasic a due passi da Suzuki: il croato si incespica e non riesce a imbucare. All'84 l'ultimo cambio per il Torino: fuori Sosa, dentro Sanabria. Bisogna aspettare il recupero per un'altra occasione, ma anche questa volta i granata si incespicano sul cross teso di Njie in mezzo all'area con l'ultimo tocco di Adams, che spara alle stelle. Ultima chance, 94', Linetty carica il tiro dal limite: pallone deviato da Suzuki e poi sul fondo. Finisce 0-0 con la Curva Maratona che chiama a rapporto i giocatori per caricarli in vista del derby.