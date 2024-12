Verso Torino-Bologna: Distinti quasi soldout, ancora posti nelle curve

Il Torino per la gara ha previsto sconti per i possessori della Tessera Cuore Granata. Nelle due curve, per esempio, il costo è di 19 euro a biglietto, mentre nei Distinti di 23€ (anche per gli Under 16 che non hanno la tessera). La riduzione vale anche per la Tribuna, dove gli Under 16 possono pagare tra i 25€ e i 29€, mentre nelle Poltroncine Granata il prezzo è di 45€. La volontà di riempire lo stadio dunque è sempre la stessa. Il Toro, poi, arriva dalla vittoria contro l'Empoli che ha interrotto un periodo negativo. Per l'ultima all'Olimpico Grande Torino, comunque, non sembra essere prevedibile un numero in linea con gli ultimi risultati. Le difficoltà della squadra potrebbero aver avuto effetto.