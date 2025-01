Torino, disponibile il pack a prezzi agevolati per i match con Genoa e Milan

Da oggi è disponibile per tutti sul sito ufficiale del Torino e allo sportello dello stadio il pack che permette di assistere a condizioni agevolate ai i due match casalinghi di febbraio contro Genoa e Milan a partire da soli 35 Euro nelle Curve. Inoltre, è iniziata da oggi la prevendita dei biglietti per la singola partita contro i rossoneri per i fidelizzati granata. La data e l’orario sono ancora in attesa di conferma da parte della Lega Calcio. Avranno priorità di acquisto per la partita gli abbonati alla stagione 24-25, i quali potranno acquistare in un’unica transazione fino a 4 biglietti a prezzi agevolati per i loro amici. A seguire sarà il turno dei titolari di card Cuore Granata, che potranno a loro volta acquistare fino a 4 biglietti per tessera e ad con prezzo agevolato per la tifoseria granata. Soltanto dopo scatterà la vendita libera per tutti, con un listino prezzi dedicato