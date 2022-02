Corriere di Torino: “Contro il Cagliari i nuovi acquisti scaldano i motori”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Contro il Cagliari l'assenza di Mandragora per squalifica e quella di Praet per infortunio apre la strada a diversi scenari di formazione che coinvolgono i nuovi acquisti del mercato di gennaio, e molto dipenderà anche dalla posizione di Pobega in campo, come riportato dal Corriere di Torino: "Se Juric confermasse Pobega sulla trequarti, Ricci sarebbe tra le principali opzioni per una maglia in mediana. Con il triestino riportato sulla linea dei centrocampisti si candiderebbe invece Demba Seck. «È arrivato dalla Serie B, ma in queste settimane di lavoro ha fatto passi importanti» aveva detto di lui il tecnico alla vigilia del derby. Nel gioco delle coppie sulla trequarti, in questo momento l’ex Spal è l’alternativa a Pobega per giocare sulla destra, pur con caratteristiche completamente diverse. A proposito di acquisti di gennaio, nel reparto avanzato si scalda anche Pellegri. Il centravanti ha smaltito gli acciacchi muscolari che lo avevano costretto a saltare precauzionalmente la gara contro il Venezia e dopo il ritorno tra i convocati nel derby si candida per avere spazio nella ripresa contro il Cagliari".