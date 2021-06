Corriere di Torino, Gillet: “Il Toro con Milinkovic-Savic è in buone mani”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

L'ex portiere del Torino Gillet protagonista sulle colonne del Corriere di Torino in vista di Italia-Belgio. A proposito del Torino e del rinnovo di Milinkovic-Savic il belga dichiara: "Ha doti fisiche fenomenali perché all’altezza eccezionale unisce rapidità nel tuffarsi e agilità. Con i piedi è super e ha personalità e carattere. Da noi non giocò molto perché arrivò un po’ in ritardo dal punto di vista fisico e poi lo Standard decise di puntare su Bodart, portiere giovane e di proprietà. Ma Vanja è pronto per diventare un grande portiere". Sul Torino aggiunge: "Nell’ultima stagione ho avuto il batticuore. Un peccato dover lottare fino alla fine per la salvezza con una rosa che valeva di più. Mi è spiaciuto vedere faticare in quel modo Giampaolo, un altro ottimo allenatore".