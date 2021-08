Corriere di Torino: “Il Toro ha già una sua guida: Rolando Mandragora”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Rolando Mandragora è la guida del nuovo Torino di Ivan Juric. Sul Corriere di Torino si parla proprio del centrocampista napoletano, reduce dall'amichevole contro l'AZ. Si legge: "Ha corso anche rischi il Toro, non pochi. Ma è questo il momento per correrli, per mettere alla prova i meccanismi di un gioco che Mandragora — leader assoluto per corsa e tocchi ma anche a parole, per quante indicazioni regala ai compagni — cerca di gestire sopratutto spostando i compagni come fossero pedine. Qualcosa funziona, ma i problemi non mancano".