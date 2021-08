Corriere di Torino: “L’impressione è che il Toro possa essere da prime 10”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

L’impronta di Juric è già chiara su un Toro che contro l’Atalanta è tornato a mostrare l’antico carattere sommato a organizzazione, fisicità, coraggio e anche spavalderia. La sconfitta brucia tremendamente, ma il bicchiereèmezzo pieno. Anzi, forse qualcosa in più. «Non meritavamo di vincere», l’onestà analisi del coach nerazzurro Gian Piero Gasperini. A Juric, in queste ore, il compito di trasformare solo in pensieri positivi i 90’ di sabato sera, allontanando subito dallo spogliatoio fantasmi del recente passato. Ma obiettivamente nella testa dei suoi ragazzi non può che apparire vincente la strada intrapresa questa estate".