Corriere Torino: “A Udine i granata reagiscono con qualità e gamba”

«È lo spirito del Toro» Titola la pagina odierna dell'edizione di Torino del Corriere della Sera dedicata al mondo granata. La testata fa un'analisi della partita sfruttando le parole del tecnico del Toro, soffermandosi in particolare sull'aspetto dello spirito, con i granata che, sotto di due gol, non hanno mai smesso di lottare e di cercare il pari (o anche la vittoria). Altro accento è sull'aspetto tattico, con focus soprattutto sul cambio di modulo che ha adoperato Vanoli, passando al 4-2-3-1, con Lazaro, Vlasic e Karamoh a supporto di Adams unica punta, e sulle relative parole del tecnico granata, che così si è espresso riguardo ad un possibile abbandono del 3-5-2: «È una riflessione che sto portando avanti da tanto tempo e questa può essere una bella risposta anche per me. Vlasic da trequartista si è espresso molto meglio, più nel vivo del gioco e libero da pensieri sul posizionamento. E forse i nostri quinti sono giocatori più di palleggio».