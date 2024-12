Corriere Torino: “Adams, la stella di Natale. Gol alla Maradona”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi apre le sue pagine sportive con la vittoria del Torino che ieri ad Empoli si è imposto 0-1 grazie alla perla di Ché Adams. Il quotidiano nelle sue pagelle del match dedica infatti un 8 allo scozzese descrivendo il suo super gol come uno "alla Maradona, alla Stankovic, alla chi volete voi". In generale oltre al gol la partita di Adams è molto buona per movimenti, fatica e tiri. Prestazioni positive per tutta la squadra con voti sufficienti per praticamente tutti i giocatori scesi in campo (ad eccezione di Gineitis e Karamoh): spiccano soprattutto le prestazioni di Vanja che "chiude tutto nella prima fase di partita" e di Vlasic che "accenda la gara nella ripresa".