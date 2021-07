Corriere Torino: “Aggressione, parola d’ordine del Toro di Juric”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina riporta le notizie del primo giorno di allenamenti del Torino nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. In mattinata il nuovo tecnico Ivan Juric dopo un lavoro in palestra ha diviso la squadra in due gruppi lasciando ai preparatori una parte dei giocatori granata e concentrandosi in prima persona su delle esercitazioni tattiche. L'allenatore croato ripete sempre la frase "aggressione totale" spiegando i movimenti da fare ai suoi giocatori. Secondo il credo di Juric la palla va recuperata e poi portata velocemente nell'area avversaria. Nel pomeriggio invece la squadra si è riunita per lavorare tutta insieme sulla circolazione di palla e questo fa capire le intenzioni di Juric che vuole lavorare seriamente fin da subito.