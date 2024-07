Corriere Torino: “Anche Coco a Pinzolo”

Il nuovo acquisto del Torino Saùl Coco è arrivato in Italia e sarà subito a disposizione di Paolo Vanoli. Il centrale è costato 7.5 milioni di euro, più altri due di bonus. "Venticinque anni, alto 187 centimetri, Coco è un profilo pronto per imporsi in Italia, un ragazzo nel pieno della maturità agonistica che approda alla corte di Paolo Vanoli con l’ambizione di ritagliarsi un posto da titolare. Può essere lui il perno centrale della difesa a tre, almeno finché Perr Schuurs non tornerà arruolabile dopo l’infortunio al ginocchio che lo tiene fermo da fine ottobre 2023".