Corriere Torino: “Ansaldi in scadenza, in casa Toro si riflette sul suo rinnovo”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, propone un focus sull'esterno del Toro Cristian Ansaldi. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha mai nascosto che gli piacerebbe restare a vestire i colori fino a 40 anni. Il tecnico Ivan Juric e la dirigenza stanno riflettendo riguardo un eventuale rinnovo di contratto per lui. Il prossimo mese di settembre Ansaldi compirà 36 anni e già in questa stagione ha trovato meno spazio. Nonostante ciò in casa Toro tutti conoscono le qualità del numero 15 sia in termini tecnici che come leadership nello spogliatoio. Il prossimo anno la rosa granata dovrà essere composta da un mix di giocatori giovani e altri più esperti. Per questa ragione nelle prossime settimane si valuterà se rinnovare o meno il contratto di Ansaldi ancora per la prossima stagione.