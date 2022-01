Corriere Torino: “Arriva Pellegri per Juric, il granata nel suo destino”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Torino e il Torino erano nel suo destino - scrive il Corriere Torino su Pietro Pellegri - il 22 dicembre 2016 esordì in Serie A con la maglia del suo Genoa proprio allo stadio Olimpico «Grande Torino», diventando – a 15 anni e 280 giorni – il più giovane esordiente nella storia del massimo campionato dai tempi di Amedeo Amadei". E ora il futuro del giovane attaccante del Monaco parlerà granata con un trasferimento ormai imminente in prestito oneroso con diritto di riscatto. E non si ferma qui la lista dei desideri del Toro: piace Federico Gatti, difensore del Frosinone classe 1998, ma anche Demba Seck, attaccante della Spal che può arrivare sotto la Mola "con una operazione che si aggira tra i 2.5 e i 3 milioni tra prestito e diritto di riscatto".