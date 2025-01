Corriere Torino: “Benedetta Concorrenza”

"Le gerarchie interne non sono incise nella roccia. Il Toro ha sempre più giocatori coinvolti nel progetto e sempre meno titolarissimi con il posto fisso. No, Ilic e soprattutto Vojvoda non hanno ancora recuperato. Ma Vanoli ha comunque due grossi nodi da sciogliere, tra difesa e centrocampo - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - E più in generale ha del buon materiale umano a disposizione per disegnare la formazione per l'anticipo di domani (ore 18) in casa del-l'Atalanta. Con la convinzione che la competizione interna non possa che fare bene al Toro e ai calciatori, chiamati a dare tutto e anche qualcosina in più per alzare il livello degli allenamenti e ottenere un posto al sole dell'undici titolare". E in conclusione: "In difesa sono certe le presenze tra i pali di Milinkovic-Savic e quelle al centro della trincea di Coco e Maripan. Praticamente sicura anche la conferma a Sinistra di Sosa. Tutto da decidere invece il ruolo di terzino destro, con Walukiewicz che insidia Pedersen. La sfida tra il polacco e il norvegese aveva già animato la vigilia di Toro-Cagliari. L'ex laterale del Sassuolo contro i sardi ha probabilmente offerto la sua migliore performance da quando è in granata. Ma questa volta potrebbe spuntarla inizialmente Walukiewicz".