Corriere Torino: “Bilancio positivo dei granata in Nazionale”

Il quotidiano oggi in edicola fa il punto dei giocatori del Torino impegnati con le rispettive Nazionali. Al momento il bilancio dei granata è positivo: Samuele Ricci e Mergim Vojvoda hanno segnato entrambi nelle partite andate in scena ieri e l'altro ieri. Il centrocampista nell'Under 21 italiana è stato autore di un bel tiro al volo su cross di Bellanova che gli ha permesso di pareggiare i conti dopo il vantaggio di Rakonjac, mentre Vojvoda ha siglato il gol 3-0 del suo Kosovo in amichevole contro il Burkina Faso. Bene anche Lukic e Vanja Milinkovic-Savic entrambi titolari nel match contro l'Ungheria vinto 1-0. Delusione invece per Belotti per l’eliminazione dell’Italia dal playoff di qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia: il Gallo ha assistito dalla tribuna alla sconfitta dei compagni con i quali ha vinto qualche mese fa gli Europei.