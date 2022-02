Corriere Torino: “Bremer non ‘tradisce’, con il Toro fino al 2024”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Ci sono tanti modi per dire grazie - esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna - Gleison Bremer ha scelto il migliore con il Toro: il prolungamento di contratto". Il difensore brasiliano, scegliendo di prolungare il contratto fino al 2024, ha tutelato anche il club in caso di addio, dando modo alla società che lo ha cresciuto di poter avere maggior potere in caso di trattative per la cessione. Il presidente granata Urbano Cairo ha accolto con soddisfazione il rinnovo di Bremer, per cui ha speso parole al miele: "Il suo rinnovo è una cosa bellissima. E' un grande uomo e un grande difensore, le persone per bene si mettono insieme". Un plauso alla riconoscenza del giocatore che, anche in caso di addio, lascerebbe il Torino nelle migliori condizioni possibili.