Corriere Torino: “Buona la prima: Adams si candida da titolare con il Milan”

Il Corriere Torino si concentra su Ché Adams: lo scozzese ha ben figurato contro il Cosenza e nel precampionato e si candida per un posto da titolare a San Siro contro il Milan: "È bastato uno spezzone per lasciare il segno. Ché Adams si è presentato nel migliore dei modi al mondo Toro, bagnando con un assist la serata dell’esordio in maglia granata. Una giocata di qualità quella dello scozzese, che ha servito a Zapata un pallone che andava solamente depositato in rete. Ottimo il cross morbido, così come il tunnel che pochi istanti prima aveva liberato Dembele sulla corsia di destra. Adams ha dato un primo assaggio delle sue qualità, confermando l’ottima intesa con il colombiano".