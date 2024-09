Corriere Torino: “Ciammaglichella vola con l’Italia Under 20”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Aaron Ciammaglichella è stato protagonista della vittoria dell'Italia Under 20: il giocatore del Torino è andato a segno nella trasferta di

Elite League in casa della Repubblica Ceca, con la Nazionale di Corradi che ha vinto 2-1. "I tempi di inserimento e la freddezza sotto porta ad Aaron non mancano, e ora il centrocampista classe 2005 ha mandato un altro messaggio a Vanoli. Il tecnico del Torino lo ha confermato nella rosa della prima squadra, e lo ha fatto esordire nei minuti finali della vittoriosa partita interna contro l’Atalanta. Ciammaglichella ha un potenziale interessante e potrebbe entrare stabilmente nelle rotazioni di Vanoli. Sullo sfondo c’è anche il rinnovo del suo contratto in scadenza 2025" scrive il quotidiano.