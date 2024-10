Corriere Torino: “Coco racconta la sua ambizione”

Si avvicina il ritorno in campo del Torino di Paolo Vanoli. Domenica 20 i granata affronteranno il Cagliari del grande ex Davide Nicola alle ore 18.00 in terra sarda. Domani il tecnico granata sosterrà la consueta conferenza stampa della vigilia e dovrà tenere conto di diverse assenze, come quella di Zapata e Maripan. Intanto il nuovo acquisto del Torino Coco parla delle sue ambizioni. "Il mio ambientamento è stato ottimo. Sono una persona molto ambiziosa e ho intenzione di fare un’ottima stagione. I tifosi del Toro hanno una grande passione, possono essere un valore aggiunto per vincere".