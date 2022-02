Corriere Torino: “Come si vince un derby, l’ultimo nel 2015”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Come si vince il derby" titola il Corriere Torino nella prima delle due pagine di approfondimento sulla sfida tra Juventus e Torino, introducendo l'intervista a Maxi Lopez, che ha vissuto da protagonista l'ultima stracittadina vinta in maglia granata. E' una "Juve che si può battere" secondo l'argentino che ricorda come, nonostante il Toro arrivi da due ko, il derby sia una partita a se stante.